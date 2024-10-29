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Шунин: веду переговоры с несколькими клубами

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Экс-вратарь "Динамо" Антон Шунин пока не завершает игровую карьеру.
Фото: ФК "Динамо"
"Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно", - приводит слова Шунина "РИА Новости".

Напомним, минувшим летом 37-летний российский вратарь Антон Шунин покинул московское "Динамо" после истечения контракта с клубом. Шунин является воспитанников бело-голубых. Он провел за московскую команду 366 матчей, в которых пропустил 408 голов и 125 раз отыграл на ноль. Голкипер также является рекордсменом "Динамо" по проведенным играм в чемпионатах России. В январе игроку исполнится 38 лет.

Шунин Антон Динамо
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