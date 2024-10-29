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Бывший судья РПЛ Федотов: футболисты "Зенита" вышли "убивать" Батракова, провоцировать его

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Экс-судья РПЛ Игорь Федотов дал свой комментарий по поводу действий футболистов "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
- Футболисты "Зенита" вышли "убивать" Батракова, провоцировать его. И делать всё, чтобы матч он не доиграл. Если выделять какой-то момент с карточкой, то я бы выделил эпизод с Барриосом и Батраковым. Игрок "Зенита" летел в подкат и додавливал в ногу соперника. Да, играл в мяч, но дальше – не убрал ноги, - цитирует Федотова "Чемпионат".

Напомним, встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялась на прошлой неделе и завершилась вничью, команды забили по одному голу.

Российский полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков начал матч с первых минут и отметился забитым мячом. В конце второго тайма футболист получил повреждение после столкновения с Густаво Мантуаном и не смог самостоятельно покинуть пределы поля. Вместо Батракова на поле вышел Артем Тимофеев.

После матча Батраков прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезной травмы. Футболист пропустит следующий тур из-за дисквалификации.

Игорь Федотов Зенит Локомотив Алексей Батраков
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