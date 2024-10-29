Напомним, в 13-м туре РПЛ "Химки" уступили столичному "Динамо" со счетом 3:4.
- Жаль, что не удалось взять очки в матче с "Динамо". Мы можем играть на одном уровне с такими сильными клубами, как "Динамо".
Хорошая игра в атаке? Атакующая линия "Химок" способна много забивать любой команде, - цитирует Веру "РБ Спорт".
Следующим соперником "Химок" в РПЛ станет "Факел", игра пройдет 3 ноября на стадионе воронежского клуба.
Вера перебрался в "Химки" минувшим летом из "Оренбурга", контракт 27-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. На счету футболиста 13 матчей за "Химки" в РПЛ и два забитых мяча.
Полузащитник "Химок" Вера: наша атакующая линия способна много забивать любой команде
Лукас Вера, футболист "Химок", высказался по поводу атакующего потенциала подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"