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Писарев: поменять сразу трех вратарей - катастрофический выбор "Ростова"

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о выступлении "Ростова" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Меня тоже волнует, что происходит с "Ростовом". Сейчас приеду на сборы, спрошу у Валерия Георгиевича. Потому что сам не знаю. Но прежде всего вратарская позиция. Катастрофический выбор — поменять сразу трех вратарей. И все три непонятно, что делают. В атаке четыре подряд не забивали, потому что все травмированные были впереди. Плюс эти все переезды", - приводит слова Писарева "РБ Спорт".

За 13 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов" одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений (разница мячей 16:24). Таким образом, команда Валерия Карпина набрала 13 очков, которые позволяют ей на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Ростов" 1 ноября на выезде встретится с московским "Динамо". Текстовая трансляция игры будет организована порталом Rusfootball.info.

В летнее межсезонье команду пополнили три вратаря: Рустам Ятимов, Хидает Ханкич, Даниил Одоевский. При этом из "Ростова" ушли голкиперы Никита Медведев и Сергей Песьяков.

Николай Писарев Ростов Валерий Карпин
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