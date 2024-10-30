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Наумов: Станкович наступает на те же грабли, что и Абаскаль - постоянно меняет состав

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о работе главного тренера московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович работает на уровне Абаскаля. Испанец постоянно менял состав и не определился, кто ему нужен. На те же грабли наступает Станкович. Не знаю, с чем это связано. Может, руководство клуба давит на тренера. Чем дольше Станкович будет определяться с составом, тем хуже будет игра "Спартака". Сегодня это непредсказуемая команда", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера московского "Спартака" в 2022-2024 гг. В апреле 2024 года был уволен руководством красно-белых из-за неудовлетворительных результатов.

В мае 2024 года на пост наставника "Спартака" был назначен сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством московский клуб в 13 турах Российской Премьер-Лиги текущего сезона набрал 22 очка и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России "Спартак" на групповом этапе Пути РПЛ за 5 туров набрал 15 очков и с первого места вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре в двухматчевом противостоянии сыграет против "Ростова".

Николай Наумов Спартак Гильермо Абаскаль Деян Станкович
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