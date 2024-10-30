"Рад, что такой футболист, как Пьянич приехал в ЦСКА. Он многое даст команде на поле и за его пределами. Ему нужно немного набрать физические кондиции, хотя он уже выходит на поле с первых минут и показывает достойную игру", - цитирует Тошича "СЭ".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне босниец провел за "армейцев" во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича примет на своем поле московский "Спартак". После 13-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя очками в своем активе, красно-белые занимают 6-е место и имеют на два набранных очка меньше.
Тошич - о Пьяниче: он многое даст ЦСКА на поле и за его пределами, ему нужно набрать форму
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА