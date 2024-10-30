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Тошич - о Пьяниче: он многое даст ЦСКА на поле и за его пределами, ему нужно набрать форму

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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Рад, что такой футболист, как Пьянич приехал в ЦСКА. Он многое даст команде на поле и за его пределами. Ему нужно немного набрать физические кондиции, хотя он уже выходит на поле с первых минут и показывает достойную игру", - цитирует Тошича "СЭ".

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне босниец провел за "армейцев" во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича примет на своем поле московский "Спартак". После 13-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя очками в своем активе, красно-белые занимают 6-е место и имеют на два набранных очка меньше.

Зоран Тошич ЦСКА Миралем Пьянич
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