"Мостовому как тренеру нужно начинать в детском футболе, взять команду, где можно проявить себя. Все тренеры проходят через эту школу, начинают с низших лиг. Александру нужно пробовать себя там, в первом или втором дивизионе. Там он себя засветит и люди будут воспринимать его как тренера. Пока его не взяли в "Спартак" даже на стажировку - это нонсенс", - сказал Тарханов.
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой на данный момент обучается в академии Российского футбольного союза, чтобы получить лицензию тренера. В октябре он должен был пройти стажировку в "Спартаке", но её отсрочила вынужденная госпитализация из-за проблем с почками. Позже стало известно, что стажировка была отменена по инициативе клуба.
Сейчас "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович, после 13 туров красно-белые набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Александр Мостовой считает, что с текущем составом команда должна идти в первой тройке.
В 14-м туре спартаковцев ожидает московское дерби с ЦСКА, встреча состоится в эту субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 10:45 по московскому времени. В случае победы красно-белые определят "армейцев" в таблице, которые сейчас располагаются на пятой строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Тарханов: Мостовому как тренеру нужно начинать в детском футболе
Российский тренер Александр Тарханов дал совет Александру Мостовому в вопросе развития тренерской карьеры.
Фото: ФК "Спартак"