"Ожидаю напряжённой игры, максимальной самоотдачи игроков. Каждый из тренеров хочет сделать определённый сюрприз. Проиграв, "Спартак" явно выпадет из борьбы за высокие места. ЦСКА имеет свои козыри: игра в обороне, высочайшего уровня вратарь. У "Спартака" это эмоции, понимание того, что нельзя проигрывать. Ситуация экстремальная", - цитирует Семина "Чемпионат".
В субботу, 2-го ноября, московский ЦСКА примет на своем поле "Спартак" в 14-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени. После 13-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 очков. Команда Марко Николича занимает 5-е место с 24-мя очками в своем активе.
Напомним, что команда Деяна Станковича сыграет с "Ростовом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а московский ЦСКА проведет две встречи с казанским "Рубином".
Семин: у "Спартака" эмоции, понимание того, что нельзя проигрывать ЦСКА - ситуация экстремальная
Фото: ФК "Спартак"