"Пока еще только начала сезона, "Спартак" набирает форму. Уверен, что к концу сезона "Спартак" разыграется, реализует свой потенциал и будет бороться за первое место в РПЛ. Пока всё не так гладко складывается для красно-белых, но игра при Станковиче все равно обнадеживает. Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать. Не надо критиковать его после первых матчей и поражений", - сказал Борзаковский.
Руководство "Спартака" назначило главным тренером Деяна Станковича этим летом. До этого серб тренировал венгерский "Ференцварош", с которым становился чемпионом Венгрии. В текущем сезоне под руководством Станковича спартаковцы сыграли 19 матчей. В рамках Российской Премьер-Лиги красно-белые одержали шесть победы, четыре раза играли вничью и трижды проигрывали. В Кубке России подопечные Деяна Станковича одержали пять побед и один раз проиграли.
После 13 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Источник: Metaratings
Болельщик "Спартака": Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать
Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, болельщик "Спартака" Юрий Борзаковский оценил игру красно-белых под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"