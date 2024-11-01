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Ташуев: РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, у нас пешком не поиграешь

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ахмат"
"РПЛ 100 процентов входит в топ-10 или, возможно, даже в топ-8 лиг Европы. Мы варимся в собственном соку, нам тяжело сравнивать себя с другими, но к нам приезжают хорошие европейские и латиноамериканские легионеры из топ-4. Тот же Пьянич к нам приехал - у нас тут пешком не поиграешь", - сказал Ташуев.

Напомним, с 2022 года российские клубы отстранили от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других европейских турнирах. После 13 туров турнирную таблице РПЛ возглавляет "Краснодар", в активе команды 33 очка. На втором месте расположился петербургский "Зенит", набрав на три балла меньше. Третью позицию с 28-ю набранными очками занимает московский "Локомотив", за ним следует московское "Динамо" (26 очков), ЦСКА (24) и "Спартак" (22).

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Ташуев Ахмат
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