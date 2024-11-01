"Спартак", к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в "Спартак" и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла. От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в "Спартаке" стабильно держали высокий уровень и прогрессировали", – приводит слова Жукова Metaratings.
За 13 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" 6 раз победил, 4 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл. Тем самым, в активе красно-белых на данный момент 22 очка, которые позволяют москвичам занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
В 14-м туре команде Деяна Станковича предстоит гостевая встреча против московского ЦСКА, который опережает клуб из Тушино на 2 очка. Матч начнётся 2 ноября в 20:45 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. Текстовую трансляцию игры будет вести портал Rusfootball.info.
Депутат Жуков: многие новички приходят в "Спартак" и затухают
Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков прокомментировал выступление футболистов в составе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"