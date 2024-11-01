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Пименов: Карпину важно было не проиграть в матче с "Динамо"

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Бывший игрок московского "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал ничейный рузультат матча 14-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Ростов" в этом матче поменял и тактику, и стиль игры. Все понимаем, им нужны очки, отступать некуда. Карпину важно было не проиграть в матче с "Динамо". Тем более у бело-голубых сильная атака. Ни одного розыгрыша от ворот у ростовчан не было, гости были хороши на втором этаже. Во втором тайме "Динамо" немного отсутствовало", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Московское "Динамо" 1 ноября на своём домашнем стадионе "ВТБ Арена" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал "Ростов". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Счёт в матче на 24-й минуте после ошибки вратаря бело-голубых Лунёва открыл форвард "Ростова" Комличенко. Однако уже через 2 минуты Кутицкий сумел отыграть отставание в счете.

Таким образом, "Ростов" под руководством Валерия Карпина набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" под руководством Марцела Лички теперь в активе имеет 27 очков, которые позволяют на данный момент занимать четвёртую строчку.

Руслан Пименов Валерий Карпин Ростов Динамо
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