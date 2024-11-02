"Трудно сказать. Антропометрия пока не совсем позволяет Файзуллаеву это делать. В Европе более силовой футбол. Надо смотреть еще, в какой чемпионат он попадет. Все зависит от самого Файзуллаева. Физически он чуть мелковат, а так парень одаренный. В РПЛ он выглядит очень неплохо. Будет так работать и дальше – вырастет в хорошего футболиста", - приводит слова Широкова Metaratings.
29 октября узбекский футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзулаев был признан лучшим молодым футболистом Азии. Полузащитник выступает в составе "армейского" клуба с августа 2023 года, когда его за 500 тыс. евро выкупили у ташкентского "Пахтакора".
Действующее соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Узбекистана в 6 млн евро.
Широков - о перспективах Файзулаева в Европе: физически он чуть мелковат, а так парень одаренный
Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзулаева заиграть в европейском чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА