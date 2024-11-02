"Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими. Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было", - цитирует Станковича "Чемпионат".
Сегодня, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 24 очка.
Во вторник, 5-го ноября, красно-белые примут на своем поле "Ростов" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. В следующее воскресенье, 10-го ноября, команда Деяна Станковича сыграет на "Лукойл Арене" с тольяттинским "Акроном" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Станкович - о победе над ЦСКА: сегодня ребята были великолепны, на высоте, горжусь ими!
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал победу над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"