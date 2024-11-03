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Защитник ЦСКА Роша может быть дисквалифицирован на два года за захват судьи за руку

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Бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Рошу могут дисквалифицировать на долгий срок за захват резервного арбитра за руку.
Фото: ПФК ЦСКА
Как передает "Матч ТВ", ссылаясь на регламент РПЛ, если КДК РФС увидит в действиях бразильца физическое воздействие на судью, то игрока могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до двух лет. Также Роше может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до миллиона рублей.

За агрессивное поведение в адрес судьи (без учёта физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.

Напомним, в субботу ЦСКА при своих болельщиках играл в дерби против "Спартака" и потерпел поражение со счетом 0:2. В начале второго тайма в результате массовой потасовки арбитр Алексей Сухой показал две красные карточки - Виллиану Роше и Руслану Литвинову. В конце игры также с поля был удален хавбек "армейцев" Иван Обляков.

ЦСКА после 14-ти матчей имеет в своей копилке 24 очка и располагается на шестой позиции в таблице. В следующем туре команда Марко Николича на выезде сыграет с "Крыльями Советов", игра пройдет 10 ноября в Самаре.

29-летний Роша в этом сезоне провел в РПЛ 13 матчей и записал на свой счет две голевые передачи.

Виллиан Роша ЦСКА Спартак
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