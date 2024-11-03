Как передает "Матч ТВ", ссылаясь на регламент РПЛ, если КДК РФС увидит в действиях бразильца физическое воздействие на судью, то игрока могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до двух лет. Также Роше может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до миллиона рублей.
За агрессивное поведение в адрес судьи (без учёта физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.
Напомним, в субботу ЦСКА при своих болельщиках играл в дерби против "Спартака" и потерпел поражение со счетом 0:2. В начале второго тайма в результате массовой потасовки арбитр Алексей Сухой показал две красные карточки - Виллиану Роше и Руслану Литвинову. В конце игры также с поля был удален хавбек "армейцев" Иван Обляков.
ЦСКА после 14-ти матчей имеет в своей копилке 24 очка и располагается на шестой позиции в таблице. В следующем туре команда Марко Николича на выезде сыграет с "Крыльями Советов", игра пройдет 10 ноября в Самаре.
29-летний Роша в этом сезоне провел в РПЛ 13 матчей и записал на свой счет две голевые передачи.
Защитник ЦСКА Роша может быть дисквалифицирован на два года за захват судьи за руку
Бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Рошу могут дисквалифицировать на долгий срок за захват резервного арбитра за руку.
Фото: ПФК ЦСКА