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Билялетдинов: "Динамо" не сможет навязать борьбу за топ-3 РПЛ

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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о шансе московского "Динамо" побороться за место в тройке призеров РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" не сумеет навязать борьбу за призовую тройку. У них размашистая игра в атаке, но строгости в обороне не хватает. Могут забить четыре мяча, но и пропустить столько же. Если их соперник чуть навяжет борьбу, то у них возникают проблемы. С "Ростовом" не удалось навязать свой стиль и, как следствие, не удалось победить", - сказал Билялетдинов.

Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда за 14 туров набрала 27 очков, отставание от третьего места составляет 4 балла, от второго и первого - 6 и 9 соответственно. В последней игре подопечные Марцела Лички сыграли вничью дома с "Ростовом" (1:1).

В следующем 15-м туре бело-голубые примут на своем поле "Пари Нижний Новгород", встреча пройдет в 9 ноября. Переди этим динамовцы проведут первый четвертьфинальный матч в Кубке России с московским "Локомотивом", эта игра состоится 5 ноября.

Источник: "Советский спорт"

Ринат Билялетдинов Динамо
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