"По Бонгонда есть большие вопросы. Я смотрю на его игру — мне грустно. Есть моменты, про которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Ни до забитого мяча, ни после [в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА] я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали: это тот футболист, который должен играть в основе", - приводит слова Титова "Чемпионат".
Тео Бонгонда выступает за московский "Спартак" с июля 2023 года, когда его за 7,5 млн евро выкупили у испанского "Кадиса". В ткущем сезоне 28-летний футболист в обще сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал партнёрам 2 голевые передачи.
Действующее соглашение между игроком сборной Конго и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Титов: мне грустно, когда смотрю на игру Бонгонды
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов поделился своим мнением об игре полузащитника красно-белых Тео Бонгонды.
Фото: ФК "Спартак"