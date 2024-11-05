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Галактионов: у Самошникова небольшой спазм. Надеемся, что все обойдется

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова после игры Кубка России против "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"У Самошникова небольшой спазм. Очень надеемся, что все обойдется. Он выполняет огромный объем работы на разных позициях. Нам нужно подвести его к следующему матчу в хорошем состоянии", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

"Локомотив" обыграл в гостях "Динамо" в столичном дерби в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. Правый фланговый защитник "железнодорожников" Илья Самошников был заменен на 79-й минуте игры.

В субботу, 9 ноября, команда Михаила Галактионова примет на своем поле воронежский "Факел". Встреча 15-го тура РПЛ пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 14:00 по московскому времени.

Михаил Галактионов Локомотив Илья Самошников Динамо Кубок России
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