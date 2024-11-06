- Первая тройка долго останется незыблемой? "Динамо" подтянется и наладит игру. "Спартак" тоже, когда Станкович определится с составом. Впереди еще целый круг, - цитирует Наумова "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне чемпионата России лидирует "Краснодар", у которого в активе 36 очков. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 33 и 31 балл соответственно. "Динамо" с 27 очками располагается на четвертой позиции, а "Спартак", у которого в активе 25 баллов, находится на пятой строчке.
"Динамо" в следующем туре дома примет "Пари НН", матч пройдет 9 ноября. Следующим соперником "Спартака" в РПЛ станет "Акрон", команды встретятся 10 ноября.
Наумов: "Спартак" поднимется в таблице, когда Станкович определится с составом
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение, что "Динамо" и "Спартак" способны подняться в таблице.
Фото: Официальный сайт РПЛ