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Ерохин: такой сильный футболист, как Кузяев, в "Зените" не помешает

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Нападающий "Зенита" Александр Ерохин высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Гавр"
"С Далером у нас отличные отношения. Конечно, такой сильный футболист в составе никогда не помешает. Здесь уже ему принимать решение, где он видит дальнейшее развитие карьеры – за границей или в России", - цитирует Ерохина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в петербургском "Зените" могут вернуть полузащитника Далера Кузяева, который на данный момент выступает за французский "Гавр".

В текущем сезоне Кузяев провел за французский клуб во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт россиянина с "Гавром" рассчитан до конца этого сезона.

Александр Ерохин Зенит Далер Кузяев
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