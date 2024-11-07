"Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
Сегодня, 7-го ноября, на заседании КДК РФС было принято решение о дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши на три матча. Напомним, что игрок "армейцев" участвовал в драке в матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2). Еще один участник конфликта, полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, дисквалифицирован на две игры.
В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. В 15-м туре РПЛ команда Марко Николича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
В ЦСКА высказались о решении КДК РФС дисквалифицировать Рошу на три матча
Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о дисквалификации Виллиана Роши на три матча.
Фото: ПФК ЦСКА