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Горшков: после увольнения из "Крыльев Советов" написал Корниленко слова поддержки

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Бывший защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков, ныне выступающий за "Зенит", отреагировал на уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора самарского клуба.
Фото: личный архив Сергея Корниленко
"Очень жалко Сергея Александровича Корниленко, написал ему слова поддержки. Не знаю, в чём там дело, но думаю, что клуб выйдет из сложной ситуации", — приводит слова Горшкова Metaratings.

Сергей Корниленко занимал должность спортивного директора "Крыльев Советов" с июля 2020 года. Об уходе 41-летнего специалиста из самарского клуба стало известно 31 октября. Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об изменении трансферной политики "Крыльев Советов" и сокращении бюджетного финансирования. По информации СМИ, клуб в ближайшее время покинет генеральный директор Вадим Андреев.

Сергей Корниленко Юрий Горшков Зенит Крылья Советов
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