Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:30
ОренбургНе начат
Ростов
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
18:00
СаутгемптонНе начат
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
20:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
16:00
ОсасунаНе начат
Вильярреал
18:15
АлавесНе начат
Эспаньол
20:30
ВаленсияНе начат
Леганес
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
17:00
ПармаНе начат
Кальяри
20:00
МиланНе начат
Ювентус
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
17:30
БайерНе начат
Вердер
17:30
ХольштайнНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
19:00
МонакоНе начат
Ланс
21:00
НантНе начат
Анже
23:00
ПСЖНе начат

Сутормин: надеюсь, мы двигаемся вперёд, хочется поскорее вернуться на европейскую арену

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Ростова" Алексей Сутормин, права которого принадлежат "Зениту", выразил надежду на скорое возвращение российских клубов на европейскую арену.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Надеюсь, мы двигаемся вперёд, хочется поскорее вернуться на европейскую арену, чтобы была возможность проверять себя на международном уровне, - цитирует полузащитника "Ростова" "РБ Спорт".

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" в 14 турах набрал 14 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 36 баллов в активе. Следующим соперником "Ростова" в РПЛ станут "Химки", матч пройдет сегодня, 9 ноября, старт игры запланирован на 19:00 мск.

30-летний Сутормин в этом сезоне провел 10 матчей в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится