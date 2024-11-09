- Надеюсь, мы двигаемся вперёд, хочется поскорее вернуться на европейскую арену, чтобы была возможность проверять себя на международном уровне, - цитирует полузащитника "Ростова" "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" в 14 турах набрал 14 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 36 баллов в активе. Следующим соперником "Ростова" в РПЛ станут "Химки", матч пройдет сегодня, 9 ноября, старт игры запланирован на 19:00 мск.
30-летний Сутормин в этом сезоне провел 10 матчей в РПЛ и отметился одной голевой передачей.
Сутормин: надеюсь, мы двигаемся вперёд, хочется поскорее вернуться на европейскую арену
Хавбек "Ростова" Алексей Сутормин, права которого принадлежат "Зениту", выразил надежду на скорое возвращение российских клубов на европейскую арену.
Фото: Официальный сайт РПЛ