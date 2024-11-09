"Какие клубы РПЛ сделали предложения по Жану? Я не могу назвать, но это клубы из Москвы. Сейчас ведутся переговоры", - цитирует Симоняна "РБ Спорт".
В текущем сезоне Жан Карничник провел за словенский "Целе" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету игрока 32 матча за сборную Словении и 2 забитых гола.
Агент Карничника: ведем переговоры с клубами из Москвы
Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы защитника "Целе" Жана Карничника, заявил, что его клиент может перейти в московский клуб.
Фото: ФК "Целе"