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Пятибратов: не "Локомотив" выиграл, а "Факел" проиграл

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Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Факел"
- Результат расстроил. Не "Локомотив" выиграл, а "Факел" проиграл. Острота была у обеих команд. Второй тайм был за нами, мы забрали инициативу. К сожалению, ошибки привели к такому результату.

В субботу, 9 ноября, состоялся матч 15-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и воронежским "Факелом". Встреча прошла на домашней арене "железнодорожников" и завершилась их минимальной победой со счетом 2:1. Решающий гол был забит на второй добавленной к основному времени игры минуте с пенальти.

Источник: "Матч ТВ"

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