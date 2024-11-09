- Результат расстроил. Не "Локомотив" выиграл, а "Факел" проиграл. Острота была у обеих команд. Второй тайм был за нами, мы забрали инициативу. К сожалению, ошибки привели к такому результату.
В субботу, 9 ноября, состоялся матч 15-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и воронежским "Факелом". Встреча прошла на домашней арене "железнодорожников" и завершилась их минимальной победой со счетом 2:1. Решающий гол был забит на второй добавленной к основному времени игры минуте с пенальти.
Источник: "Матч ТВ"
Пятибратов: не "Локомотив" выиграл, а "Факел" проиграл
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Факел"