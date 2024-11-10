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Sport24: "Крылья Советов" вновь думают о назначении Игнашевича вместо Осинькина. В шорт-лист также входит Федотов

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Новым главным тренером самарских "Крыльев Советов" может стать Сергей Игнашевич.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, руководство самарских "Крыльев Советов" вновь вернулось к рассмотрению кандидатуры Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Также в шорт-лист входит экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Сегодня, 10-го ноября, самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили московскому ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились Игорь Дивеев, Игорь Дмитриев и Данил Круговой.

Ранее руководство самарского клуба отправило в отставку с поста спортивного директора Сергея Корниленко. После 15-ти сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками.

Источник: Sport24.

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