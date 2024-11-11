"Пока ему сложно вписаться в тот футбол, в который играет "Зенит". Александр начнет забивать. Главное, чтобы он не сбавлял обороты. Видно, что Соболев сильно старается", - сказал Колыванов.
Александр Соболев присоединился к сине-бело-голубым летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака". На счету 27-летнего форварда два забитых мяча и одна голевая передача в четырех матчах в Кубке России. В рамках РПЛ Соболев появлялся на поле девять раз, но пока не отличился результативными действиями.
После 15 туров петербургский "Зенит" набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от лидера "Краснодара" на один балл.
Источник: "ВсёПроСпорт"
Колыванов: Соболеву пока сложно вписаться в игру "Зенита"
Бывший российский футболист Игорь Колыванов оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"