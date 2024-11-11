"Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в "Спартаке" и уже стал частью команды. Хотелось бы поскорее увидеться с ним здесь, в России", - приводит слова Максименко Sport24.
Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. Срок действия между нидерландским игроком и красно-белыми истёк 1 июля 2024 года и не был продлён, так как вингер в настоящее время находится в ОАЭ под подпиской о невыезде. Против 32-летнего футболиста в настоящее время рассматривается дело об его экстрадиции в Нидерланды, где он приговорён к многолетнему тюремному заключению.
Максименко: скучаю по Промесу, хотелось бы поскорее увидеться с ним в России
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко выразил свое отношение к бывшему партнёру по команде Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"