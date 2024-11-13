"Мне написали, что во время трансляции, в начале матча, Черданцев сказал, что только при Гончаренко команда получила возможность для трансферного комплектования, а при Сергее Юране, несмотря на все его попытки, такого не было. Это не соответствует действительности. Если человек готовится к комментарию, нужно отталкиваться от фактов, тем более, если они очевидны. Это непрофессионально, в следующий раз ему стоит более детально готовиться к эфиру", - приводит слова Удальцова "РБ Спорт".
Нижегородской "Пари НН" 9 ноября в Москве в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на стадионе "ВТБ Арена" встречался с "Динамо". Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1. После этого матча волжане с 15-ю очками в активе по итогам первого круга чемпионата России расположились на десятом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Пари НН" 24 ноября на своём поле встретится с махачкалинским "Динамо".
Виктор Гончаренко стал главным тренером нижегородского клуба 9 октября 2024 года. Контракт между 47-летним белорусским специалистом и "Пари НН" был заключён на срок до конца сезона-2025/26. Сергей Юран возглавлял нижегородцев с 4 апреля 2023 года до 28 апреля 2024 года.
"Это непрофессионально". В "Пари НН" остались недовольны работой комментатора Георгия Черданцева
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов выразил недовольство Георгием Черданцевым, который комментировал матч 15-го тура РПЛ с московским "Динамо" (1:3).
Фото: личный архив Георгия Черданцева