"Спартак" сильно отстает от тройки лидеров в РПЛ. У них явный недобор очков в чемпионате. И это заслуженно, так как у них долгое время была нестабильная игра. В принципе турнирная таблица - это самый объективный показатель результата. Она расставляет всех на те места, которые клубы заслужили", - цитирует Семина "СЭ".
После 15-ти матчей московский "Спартак" занимает в турнирной таблице чемпионата России 5-е место. На счету подопечных Деяна Станковича 28 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков. В 16-м туре РПЛ красно-белые на своем стадионе сыграют с московским "Локомотивом".
В двух заключительных турах календарного года "Спартак" сыграет с "Краснодаром" на выезде и с "Пари НН" дома. Матчи пройдут, соответственно, 1-го и 7-го декабря.
Семин: "Спартак" сильно отстает от тройки лидеров в РПЛ и это заслуженно
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выступления "Спартака" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"