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Точилин назвал "Динамо" одним из главных претендентов на призовые места в РПЛ

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Александр Точилин, в прошлом выступавший за "Динамо", высказался о выступлении столичной команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Динамо" и в прошлом сезоне достаточно волнообразно проводило матчи. Они остаются одними из главных конкурентов в розыгрыше призовых мест. В какой-то момент выдадут серию из побед, а мы их включим в гонку, - передает слова Точилина "Чемпионат".

Бело-голубые в текущем сезоне в 15-ти турах одержали девять побед, три раза сыграли вничью и трижды потерпели поражение, в активе динамовцев 30 баллов и четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков.

Следующим соперником команды Марцела Лички станет "Факел", встреча пройдет в Воронеже 24 ноября, старт игры запланирован на 16:30 мск.

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