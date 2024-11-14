- "Динамо" и в прошлом сезоне достаточно волнообразно проводило матчи. Они остаются одними из главных конкурентов в розыгрыше призовых мест. В какой-то момент выдадут серию из побед, а мы их включим в гонку, - передает слова Точилина "Чемпионат".
Бело-голубые в текущем сезоне в 15-ти турах одержали девять побед, три раза сыграли вничью и трижды потерпели поражение, в активе динамовцев 30 баллов и четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков.
Следующим соперником команды Марцела Лички станет "Факел", встреча пройдет в Воронеже 24 ноября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Точилин назвал "Динамо" одним из главных претендентов на призовые места в РПЛ
Александр Точилин, в прошлом выступавший за "Динамо", высказался о выступлении столичной команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ