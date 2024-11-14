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Колосков: остаюсь при своем мнении – то, что мы играем с Брунеем — это не плохо

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем.
Фото: РФС
"Конечно, сборной нужно играть товарищеские матчи, иначе сейчас никак. Я остаюсь при своем мнении – то, что мы играем с Брунеем — это не плохо. Это действительность. Нужно проводить эти матчи, тем более что мы играем в официальные даты ФИФА. Это показывает, что РФС — член ФИФА", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Завтра, 15-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Брунея, матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что соперник сборной России располагается на 184-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

В 2024 году национальная команда России одержал победу над Сербией, Белоруссией и Вьетнамом с общим счетом 11:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может вновь сыграть с Белоруссией, а также провести товарищескую встречу с Камеруном и Шри-Ланкой.

Сборная России
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