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Батраков - о Дзюбе: приятно играть с великим для русского футбола игроком

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поделился впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
"Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя — тогда всё получится", - цитирует Батракова "РИА Новости Спорт".

Артем Дзюба выступал за московский "Локомотив" с зимы 2023 года по лето текущего года. Нападающий провел за "железнодорожников" во всех турнирах 39 матчей и отметился 12-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. На данный момент форвард является игроком тольяттинского "Акрона", в составе которого записал на свой счет 2 забитых гола и 3 результативные передачи в 8-ми встречах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 2 миллиона евро.

Алексей Батраков
Артем Дзюба
Локомотив
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