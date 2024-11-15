"Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя — тогда всё получится", - цитирует Батракова "РИА Новости Спорт".
Артем Дзюба выступал за московский "Локомотив" с зимы 2023 года по лето текущего года. Нападающий провел за "железнодорожников" во всех турнирах 39 матчей и отметился 12-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. На данный момент форвард является игроком тольяттинского "Акрона", в составе которого записал на свой счет 2 забитых гола и 3 результативные передачи в 8-ми встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 2 миллиона евро.
Батраков - о Дзюбе: приятно играть с великим для русского футбола игроком
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поделился впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"