Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
08:00
ТорпедоНе начат
Шинник
15:00
ЧайкаНе начат
Тюмень
17:00
СочиНе начат
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
17:00
Фарерские островаНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Норвегия
20:00
КазахстанНе начат
Финляндия
20:00
ГрецияНе начат
Австрия
20:00
СловенияНе начат
Англия
20:00
ИрландияНе начат
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Канчельскис назвал место, которое займет ЦСКА в РПЛ по итогам сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА – молодцы. У этой команды есть дух, который помогает им. Думаю, ЦСКА займет пятое место по итогам текущего сезона. Но ЦСКА надо отдать должное – команда всегда борется за чемпионство, у нее есть свой дух", – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича набрал 27 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего на одну строчку выше московского "Спартака" составляет одно очко, а отрыв от ближайшего преследователя - казанского "Рубина" - составляет восемь очков.

В следующем туре ЦСКА 23 ноября на своём поле примет "Ростов". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:15 по московскому времени.

ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится