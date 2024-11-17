"ЦСКА – молодцы. У этой команды есть дух, который помогает им. Думаю, ЦСКА займет пятое место по итогам текущего сезона. Но ЦСКА надо отдать должное – команда всегда борется за чемпионство, у нее есть свой дух", – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича набрал 27 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего на одну строчку выше московского "Спартака" составляет одно очко, а отрыв от ближайшего преследователя - казанского "Рубина" - составляет восемь очков.
В следующем туре ЦСКА 23 ноября на своём поле примет "Ростов". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:15 по московскому времени.
Канчельскис назвал место, которое займет ЦСКА в РПЛ по итогам сезона
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА