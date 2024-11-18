"Я не получал задание от Ромы найти варианты в Европе. Широков любит Россию, он даже свой отпуск проводил в России. После "Зенита", ближе к закату карьеры, у него появились несколько вариантов. Широковым интересовался клуб АПЛ. Точно была "Астон Вилла". Второй английский клуб - не помню точно какой, но не был грандом. Рома отказался ехать, сказал, что несерьёзно в такую команду переходить из "Зенита", - заявил Минасов.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков всю карьеру провел в России. Футболист выступал за такие клубы, как "Торпедо", "Истра", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар" и "Спартак", а завершил выступления на профессиональном уровне в составе московского ЦСКА, воспитанником которого он является.
Всего на счету Романа Широкова 226 матчей в российской Премьер-лиге, в которых он оформил 47+30 по системе гол+пас. С марта прошлого года Широков занимает пост исполнительного директора подмосковного "Сатурна".
Источник: "Metaratings"
Минасов: два клуба АПЛ интересовались Широковым, он сказал, что несерьезно уходить из "Зенита" в такие команды
Футбольный агент Арсен Минасов рассказал об интересе к экс-полузащитнику сборной России Роману Широкову со стороны английских клубов.
Фото: официальный сайт РПЛ