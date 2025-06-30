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Налоговая требует суд признать ФК "Химки" банкротом

Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой признать АНО «Футбольный клуб Химки» банкротом.
Фото: ФК "Химки"
Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой признать АНО «Футбольный клуб Химки» банкротом из-за задолженности перед бюджетом свыше 448 млн рублей, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебные документы. Заявление поступило 20 июня, но пока оставлено без движения — заявитель не предоставил доказательств наличия имущества клуба для проведения процедуры банкротства.

Ранее «Химки» объявили о приостановке деятельности, так как не получили лицензию РФС-1, необходимую для участия в Российской Премьер-Лиге.

Подмосковная команда набрала 29 очков в 30 турах чемпионата России и финишировала на 12-й строчке в турнирной таблице. По итогам сезона, от зоны стыковых матчей красно-черных отделили всего два балла.

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