Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой признать АНО «Футбольный клуб Химки» банкротом из-за задолженности перед бюджетом свыше 448 млн рублей, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебные документы. Заявление поступило 20 июня, но пока оставлено без движения — заявитель не предоставил доказательств наличия имущества клуба для проведения процедуры банкротства.
Ранее «Химки» объявили о приостановке деятельности, так как не получили лицензию РФС-1, необходимую для участия в Российской Премьер-Лиге.
Подмосковная команда набрала 29 очков в 30 турах чемпионата России и финишировала на 12-й строчке в турнирной таблице. По итогам сезона, от зоны стыковых матчей красно-черных отделили всего два балла.
Налоговая требует суд признать ФК "Химки" банкротом
Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой признать АНО «Футбольный клуб Химки» банкротом.
Фото: ФК "Химки"