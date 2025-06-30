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Луис Энрике обозначил цели на сезон: 10–15 голов и 10 передач

Вингер «Зенита» Луис Энрике после контрольной игры с «Црвеной Звездой» (3:0) рассказал о личных задачах на предстоящий сезон-2025/26.
Фото: ФК "Зенит"
«Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле. Я хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!» — отметил Энрике «СЭ».

Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в четырнадцати матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.

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