«Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле. Я хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!» — отметил Энрике «СЭ».
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в четырнадцати матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
Луис Энрике обозначил цели на сезон: 10–15 голов и 10 передач
Вингер «Зенита» Луис Энрике после контрольной игры с «Црвеной Звездой» (3:0) рассказал о личных задачах на предстоящий сезон-2025/26.
Фото: ФК "Зенит"