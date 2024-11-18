- Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей — ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком — поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!
Напомним, в ночь на понедельник, 18 ноября, на тренеров футбольного клуба "Ленинградец" Вадима Евсеева и Александра Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в городе Астрахань, куда команда Евсеева приехала на матч 18-го тура Второй лиги против "Волгаря" (1:1). Против нападавших возбуждено уголовное дело, им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Источник: "СЭ"
Евсеев: со зрением пока плохо, но оно вернулось
Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения.
Фото: ФК "Ленинградец"