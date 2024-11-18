"На сегодняшний день Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Есть, конечно, ещё Батраков, который вообще не нападающий, но игрок забивной. Если же брать только форвардов, то, безусловно, Кордоба. Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешёл в "Спартак". Если смотреть по тому уровню, который он сейчас показывает, то, конечно, он принёс бы пользу красно-белым. Он очень качественный футболист", — приводит слова Павлюченко Legalbet.
Джон Кордоба является игроком футбольного клуба "Краснодар" с июля 2021 года. "Быки" приобрели колумбийского форварда у немецкого клуба "Герта" за 20 млн евро. Действующее соглашение между нападающем и чёрно-зелёными рассчитано на срок до 20 июня 2027 года с возможностью его продления на ещё один сезон. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 14 млн евро.
В текущем сезоне Кордоба в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил соперникам 8 голов и отдал партнёрам 5 голевых передач.
Павлюченко: было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешёл в "Спартак"
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о нападающем футбольного клуба "Краснодар" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"