Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Швеция
22:45
АзербайджанНе начат
Уэльс
22:45
ИсландияНе начат
Венгрия
22:45
ГерманияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
НидерландыНе начат
Албания
22:45
УкраинаНе начат
Чехия
22:45
ГрузияНе начат
Мальта
22:45
АндорраНе начат
Черногория
22:45
ТурцияНе начат
Словакия
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
СирияНе начат

Журова: участие России на чемпионате мира по футболу в США будет зависеть от Трампа

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась по поводу пропуска сборной России чемпионата мира по футболу 2026 года.
Фото: Getty Images
"Участие сборной России по футболу на чемпионате мира в США будет зависеть от Дональда Трампа. Все-таки влияние президента в этом вопросе велико. Было бы красиво, если бы российские и американские футболисты сыграли друг против друга на мировом первенстве. Главное, чтобы нас допустили. Но участвовать надо только с флагом и гимном", - приводит слова Журовой "РБ Спорт".

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня до 19 июля в трёх странах Северной Америки: США, Канаде, Мексике. На этом турнире впервые в финальной части примут участие 48 стран-участниц.

Ранее стало известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, так как она не включена в число участников запланированной на 13 декабря жеребьёвки отборочного турнира в Европе. Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях под эгидой данных организаций с февраля 2022 года по причине проведения на Украине специальной военной операции. В связи с этим россияне уже пропустили чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 года.

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится