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Журова: участие России на чемпионате мира по футболу в США будет зависеть от Трампа
Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась по поводу пропуска
сборной России
чемпионата мира по футболу 2026 года.
Фото: Getty Images
"Участие
сборной России
по футболу на чемпионате мира в США будет зависеть от Дональда Трампа. Все-таки влияние президента в этом вопросе велико. Было бы красиво, если бы российские и американские футболисты сыграли друг против друга на мировом первенстве. Главное, чтобы нас допустили. Но участвовать надо только с флагом и гимном", - приводит слова Журовой
"РБ Спорт"
.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня до 19 июля в трёх странах Северной Америки: США, Канаде, Мексике. На этом турнире впервые в финальной части примут участие 48 стран-участниц.
Ранее стало известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, так как она не включена в число участников запланированной на 13 декабря жеребьёвки отборочного турнира в Европе. Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях под эгидой данных организаций с февраля 2022 года по причине проведения на Украине специальной военной операции. В связи с этим россияне уже пропустили чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 года.
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Чемпионат Мира
Дональд Трамп
Сегодня, 08:58
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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