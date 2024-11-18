"Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это", - приводит слова Сычёва "СЭ".
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба дал 2-часовое интервью, которое было опубликовано 12 ноября. Впоследствии футбольный клуб "Локомотив", в котором 36-летний форвард выступал в 2023-2024 гг., назвал данное интервью нарушением этики и неуважением к отечественному футбольному сообществу.
Сычёв - про интервью Дзюбы: футболисты не поняли, зачем это
Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался по поводу интервью нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"