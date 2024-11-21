"Он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику. Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы. Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок - год", - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Спартак" встречался с "Ростовом". Игра завершилась минимальной победой южан. Левый защитник "Спартака" Олег Рябчук получил прямую красную карточку за фол на хавбеке "Ростова" Иване Комарове. Всего на счету Рябчука 18 матчей в текущем сезоне. 14 - в РПЛ и 4 - в Кубке России. В них защитник отметился двумя результативными передачами.
Победитель в противостоянии "Спартака" и "Ростова" в четвертьфинале Пути РПЛ определится по сумме двух матчей. Ответная игра пройдет в среду, 27-го ноября в Ростове. Олег Рябчук выступает за "Спартак" с лета прошлого года. За его трансфер греческому "Олимпиакосу" было заплачено 5 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Спартака" Олег Рябчук дисквалифицирован на 2 матча за фол в игре с "Ростовом", один из них - условно
КДК РФС дисквалифицировал защитника "Спартака" Олега Рябчука за фол в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом" (0:1).
Фото: официальный сайт "Спартака"