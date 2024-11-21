"Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать. Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ" - приводит слова Тукманова Legalbet.
Начиная с 1998 года, в Российской Премьер-Лиге принимают участие 16 футбольных клубов. Ранее 20 участников высшего футбольного первенства страны было во времена СССР.
В текущем сезоне РПЛ после 15-ти туров первое место в турнирной таблице с 37-ю набранными очками занимает футбольный клуб "Краснодар". На втором месте с 36-ю очками находится действующий чемпион страны петербургской "Зенит". Ближайший, шестнадцатый тур РПЛ состоится 22-24 ноября.
Экс-гендиректор РФС Тукманов предложил расширить РПЛ до 20 команд
Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поделился своим мнением об оптимальном числе команд, которые принимают участие в РПЛ.
Фото: РПЛ