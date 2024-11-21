"Вы слушайте интервью главного тренера. Он говорит, что ни для кого дверь не закрыта. И Дзюба может теоретически попасть. На данный момент мы считаем, что есть нападающие сильнее", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Ранее 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в интервью заявил о своём желании вернуться в сборную России, чтобы забить гол и стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории. В последний раз форвард играл за сборную России в июне 2021 года. После того, как национальную команду возглавил Валерий Карпин, Дзюба ни разу не приезжал в ее расположение.
В текущем сезоне Дзюба 8 раз появлялся на поле в официальных матчах, где сумел 2 раза забить гол и 3 раза отдать партнёрам голевую передачу.
Писарев: теоретически Дзюба может попасть в сборную России, но мы считаем, есть нападающие сильнее
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о возможности вызова в сборную России нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"