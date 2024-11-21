"Мне рассказывают, что моя карьера могла быть лучше. Господи, пусть у всех она будет лучше, чем у меня — но мою карьеру не трогайте. Трофеи, которые мы выиграли в ЦСКА, говорят о многом. Даже хрен с ним с трофеями — посмотрите, с какими специалистами я работал! Доволен своей карьерой на 100%", — приводит слова Акинфеева Sport24.
Игорь Акинфеев с 2003 года и до сих пор выступает в составе одного футбольного клуба - московского ЦСКА. Вместе с этой командой голкипер 6 раз становился чемпионом России, 7 раз - обладателем Кубка России, 7 раз - обладателем Суперкубка России, 1 раз - обладателем Кубка УЕФА. В общей сложности вратарь принял участие в 782 матчах, в которых всего пропустил 706 голов. 38-летний футболист в настоящее время является капитаном ЦСКА, срок соглашения с которым истекает 30 июня 2026 года.
Кроме того, за период с 2004 г. по 2018 г. Акинфеев сыграл 111 матчей в составе сборной России, вместе с которой в 2008 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
Акинфеев: мою карьеру не трогайте - доволен ей на 100%
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о разговорах, что он мог продолжить карьеру в каком-нибудь сильном европейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА