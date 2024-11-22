"Зенит". Не надо привязываться только к результату. "Севилья" выигрывала когда-то, так и "Зенит" тоже когда-то выигрывал Кубок УЕФА. И если бы сейчас он играл в еврокубках, может быть, выиграл бы", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году. Тогда же сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка УЕФА. Испанская "Севилья" является самым успешным клубом в истории Лиги Европы (турнира-приемника Кубка УЕФА). На счету представителя чемпионата Испании, начиная с 2006 года, 7 побед в еврокубковом турнире.
Валерий Карпин: с "Севильей" в России может сравниться "Зенит"
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России Валерий Карпин ответил, кто в России может сравниться с "Севильей", которая многократно выигрывала Лигу Европы.
Фото: ФК "Зенит"