25-летний Глушенков с лета этого года выступает за петербургский "Зенит", куда перешел из столичного "Локомотива". Атакующий полузащитник принял участие в 10 матчах за "Зенит" и записал на свой счет девять голов.
- Можно вспомнить Глушенкова. Но сколько он феерил? Полгода в "Локомотиве" и два месяца в "Зените". Понимаю, что у него была травма. Хочу, чтобы он вылечился и феерил лет пять. А лучше годик в России, а потом в Европу, - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
"Зенит" Глушенкова в 15-ти матчах РПЛ набрал 36 очков и идет вторым в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на один балл. Следующим соперником сине-бело-голубых станет "Оренбург", встреча пройдет завтра, 23 ноября, начало запланировано на 12:00 по столичному времени.
Аленичев надеется, что Глушенков уедет в один из европейских клубов
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев, в свое время выступавший за "Порту", надеется, что футболисту "Зенита" Максиму Глушенкову удастся уехать в один из европейских клубов.
Фото: ФК "Зенит"