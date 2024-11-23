- От "Зенита" не жду красивой игры. Мне не нужна красивая игра. Нужно мощное, сильное давление и победа. Самое важное - счет на табло. Это будет самое важное для "Зенита", - цитирует Стрепетова "РБ Спорт".
На данный момент в активе "Зенита" 36 очков, клуб располагается на второй строчке в таблице чемпионата России. "Оренбург" в первом круге РПЛ набрал восемь баллов и находится на последнем места в таблице.
Встреча 16-го тура РПЛ "Оренбург" - "Зенит" пройдет сегодня, 23 ноября, начало игры запланировано на 12:00 мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на Rusfootball.info.
Стрепетов: от "Зенита" не жду красивой игры. Самое важное - счет на табло
Экс-футболист "сине-бело-голубых" Алексей Стрепетов высказался перед игрой 16-го тура РПЛ, в которой петербургский клуб в гостях сыграет против "Оренбурга".
Фото: Официальный сайт РПЛ