"Очень счастливы, что победили. Мы хорошо играли. Надо продолжать в том же духе. Так и должен играть "Спартак". У нас команда состоит из хороших футболистов. После этой игры можно сказать, что "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку. Почему нет? Это наша цель.
Честно говоря, снег я увидел впервые. В Бразилии не такая погода. Здесь мне все нравится. Я счастлив жить в Москве", - приводит слова Маркиньоса "РИА Новости".
23 ноября московский "Спартак" на своём поле в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретился с московским "Локомотивом" и одержал разгромную победу со счётом 5:2. Всю игру без замен в составе красно-белых провёл бразильский полузащитник Маркиньос, который отметился двумя результативными передачами.
25-летний футболист выступает в составе "Спартака" с августа 2024 года, когда его за 5 млн евро выкупили у венгерского "Ференцвароша". Ранее в своей карьере он защищал цвета таких команд, как "Атлетико Минейро" (Бразилия), "Шапекоэнсе" (Бразилия), "Ботев" (Болгария).
Футболист "Спартака" Маркиньос заявил, что в матче с "Локомотивом" впервые увидел снег
Полузащитник "Спартака" Маркиньос прокомментировал победу красно-белых над московским "Локомотивом" в матче 16-го тура РПЛ (5:2).
Фото: ФК "Спартак"