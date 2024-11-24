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Мостовой: "Спартак уже близок к тройке, они способны бороться за нее

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что московский "Спартак" способен бороться за попадание в тройку РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу, "Спартак" уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Вчера, 23-го ноября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Локомотивом" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 5:2. Забитыми мячами отметились: Угальде (покер), Барко, Ньямси и Пиняев. После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.

Подопечные Михаила Галактионова замыкают тройку лидеров турнирной таблицы с 34-мя очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который располагается на второй строчке, а "железнодорожники" сыграют на своем поле с "Химками".

Спартак
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